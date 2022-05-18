Хоккей без правил: международная федерация прокатила российских болельщиков Шансы вернуть деньги за билеты на матчи ЧМ по хоккею в Финляндии у них есть, надо проявить настойчивость

Фото Алексей Куденко/РИА Новости

Хоккейные болельщики из России оказались в сложной ситуации, связанной с возвратом денег за билеты на чемпионат мира по хоккею в Финляндии. Вернуть несколько сот евро за сданные билеты не так-то просто. Как ускорить организаторов соревнований и вернуть уплаченные деньги? Подробности — в материале NEWS.ru.

Мировое первенство по хоккею проходит с 13 по 29 мая в Хельсинки и Тампере. Увы, без сборной России. В конце февраля международная федерация лишила российскую и белорусскую хоккейные федерации членства и заявила, что сборные России и Беларуси не сыграют на чемпионате мира.

Болельщики российской сборной решили сдать приобретенные билеты, потому что купили их специально на матчи с участием нашей команды.

В числе причин, из-за которых наши фанаты сдавали билеты, называют также то, что не смогли вовремя получить финскую визу, а после начала специальной военной операции на Украине прекратилось авиа и железнодорожное сообщение между Россией и Европой. И наши болельщики не смогли бы оплачивать товары и услуги в Финляндии, ведь банковские карты отечественных банков в Европе не работают, а наличную валюту купить было сложно.

Уже 10 лет мы с друзьями группой в пять человек ездим на все чемпионаты мира по хоккею. Билеты на три игры сборной России на групповом этапе приобрели ещё в начале февраля. Они обошлись примерно в 200 евро каждому. 5 апреля написали письмо в службу поддержки международной федерации хоккея о невозможности посетить чемпионат и попросили вернуть деньги за билеты. 12 мая нам ответили, пообещали, что вернут. Но до сих пор не вернули, — рассказал NEWS.ru хоккейный болельщик из Москвы Артур.

В письме, которое он получил в мае из службы поддержки международной федерации хоккея говорится о том, что «заказ на билеты отменён и болельщика уведомят о возврате денег».

Возможно, организаторы опасаются оперативно возвращать деньги, чтобы не подпасть под санкции, предположил в беседе c NEWS.ru Артур. Хотя, по его словам, болельщик, который покупал билеты сразу на всю группу, предоставил отдельный счёт, открытый в банке, не находящемся под санкциями.

В разделе об условиях продажи билетов на ЧМ мира по хоккею — 2022 в Финляндии говорится, что любые споры относительно использования билета владелец постарается разрешить с организаторами мирно и если не сможет сделать это, то передаст спор в соответствующие суды.

Артур говорит, что готов подождать возврата денег до конца августа. «Буду судиться, если не вернут», сказал он NEWS.ru. По его словам, в 2020 году ему очень быстро вернули деньги за билеты на ЧМ по хоккею в Швейцарии, который был отменен из-за пандемии.

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Партнёр юридической фирмы ФБК Legal Александр Ермоленко называет ситуацию, сложившуюся с возвратом денег за приобретенные билеты на соревнования в Европе, куда россияне не могут попасть, «весьма распространенной». По его словам, такая же точно история сложилась, например, на Уимблдоне.

Знакомые российские болельщики заплатили деньги, чтобы приехать, посмотреть на звёзд мирового тенниса. Им сказали сначала, что мы вам не вернем деньги. Потом сказали, поклянитесь, что вы не любите Путина. Потом сказали, что не вернут из-за технических проблем. А потом написали, что все вернут, но еще не вернули. Надо настойчиво писать письма организаторам турнира. Мы их наделяем политическими взглядами и эмоциями, а это просто бюрократия, процедура. Надо раз в неделю писать им письмо, что уважаемые организаторы, мы еще не получили деньги, сообщите, когда ждать, с дружеским приветом, from Russia with love, — сказал NEWS.ru Александр Ермоленко.

По его словам, судебное разбирательство с организаторами соревнований за границей означает, что надо будет нанимать адвоката за рубежом, платить ему деньги, взыскивать траты за билеты, потом пытаться взыскать судебные расходы. Как правило, по такого рода спорам игра не стоит свеч. Если только всем российским болельщикам не вернут деньги, они соберутся в группу в несколько сотен человек, наймут адвоката, подадут коллективный иск. Вот это могло бы иметь смысл. Несудебные пути урегулирования спора здесь более перспективны, считает Александр Ермоленко.

По самым скромным оценкам, более сотни российских болельщиков сдали свои билеты на ЧМ по хоккею и ожидают возврата денег.

Количество российских болельщиков, которые хотят вернуть деньги за билеты на Уимблдон, неизвестно. Теннисный турнир пройдет в конце июня — начале июля без участия российских спортсменов. Согласно условиям продажи билетов на теннисный турнир, заявитель должен предложить аннулировать или вернуть билет не менее чем за 24 часа до соответствующего дня игры.

В пресс-службах международной федерации хоккея и организаторов Уимблдона не ответили на запросы NEWS.ru.