Хакеры вернули Poly Network почти половину ранее украденной криптовалюты

Хакеры вернули транснациональной блокчейн-платформе Poly Network почти половину из украденных ранее более $600 млн. Об этом сообщила телекомпания CNBC.
Представители онлайн-платформы
До этого сообщалось, что хакеры взломали блокчейн-платформу Poly Network и украли криптовалюту более чем на $600 млн. Кража стала самой крупной в истории сферы. После этого платформа призвала биржи криптовалют внести в чёрный список токены, поступающие с хакерских почтовых адресов, и потребовала от хакеров вернуть украденные средства, заявив о возможности их преследования «в любой стране мира».