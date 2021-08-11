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Хакеры вернули Poly Network почти половину ранее украденной криптовалюты

20:04, 11 августа 2021
Хакеры вернули Poly Network почти половину ранее украденной криптовалюты Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Хакеры вернули транснациональной блокчейн-платформе Poly Network почти половину из украденных ранее более $600 млн. Об этом сообщила телекомпания CNBC.

Представители онлайн-платформы сообщили в Twitter, что хакеры «начали возврат средств». Изначально в Poly Network отчитались о возврате по меньшей мере $4,7 млн. К 11:00 по времени Восточного побережья США (18:00 мск) вернули уже свыше $258 млн.

До этого сообщалось, что хакеры взломали блокчейн-платформу Poly Network и украли криптовалюту более чем на $600 млн. Кража стала самой крупной в истории сферы. После этого платформа призвала биржи криптовалют внести в чёрный список токены, поступающие с хакерских почтовых адресов, и потребовала от хакеров вернуть украденные средства, заявив о возможности их преследования «в любой стране мира».

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