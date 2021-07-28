Группа сенаторов США выдвинула ультиматум по «Северному потоку — 2»

Двенадцать американских сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми поставили ультиматум Минфину США и Белому дому, требуя введения новых санкций в отношении проекта «Северный поток — 2». Они направили письмо министру финансов Джанет Йеллен, выдержки из которого опубликовал Bloomberg.

Газопровод «Северный поток — 2» напрямую наносит вред интересам национальной безопасности Соединённых Штатов, наших союзников и партнёров. В случае завершения этот проект увеличит пагубное влияние Владимира Путина на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и будет содействовать дальнейшей российской агрессии, — отмечается в письме.

Ультиматум заключается в том, что сенаторы пригрозили заблокировать назначение двух кандидатур в Минфин, если Белый дом «не поменяет позицию» по проекту.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден заслуживает импичмента из-за сделки по «Северному потоку — 2». Об этом заявил обозреватель газеты Washington Post Марк Тиссен. Колумнист считает, что Байден давил на Зеленского, чтобы тот согласился на невыгодную для Украины сделку. Газопровод позволит России направлять топливо напрямую в Германию в обход Украины.