Греф рассказал о целях дивидендов «Сбера», но умолчал о главном

https://static.news.ru/photo/cf74bc36-88e4-11eb-989f-96000091f725_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф рассказал, что наблюдательный совет компании принял решение выплатить дивиденды на уровне прошлого года. Он добавил, что выплаты в бюджет и акционерам стоит ожидать в мае.

В Фонд национального благосостояния поступит 211,2 млрд рублей. Как объяснил «Царьграду» корреспондент кремлёвского пула Дмитрий Смирнов, эта сумма превышает, например, заложенные в бюджете 199 млрд рублей на ежемесячные выплаты нуждающимся семьям на детей в возрасте от трёх до семи лет.

При этом, по словам Смирнова, Греф не упомянул один нюанс — ещё большая часть средств будет направлена иностранным акционерам «Сбера». Чистая прибыль кредитной организации увеличивается за счёт процентов с кредитов физлиц и организаций, поэтому увеличение прибыли для акционеров является основной задачей Грефа. Структура пакета акций такова, что 43,5% в нём принадлежит хедж-фондам из США и Великобритании.

Как сообщал NEWS.ru, компания «Норникель» сократит выплату дивидендов акционерам для того, чтобы выплатить 146,2 млрд рублей в качестве компенсации ущерба за загрязнение окружающей среды. Старший вице-президент «Норникеля» по устойчивому развитию Андрей Бугров подтвердил, что компания намерена выплатить сумму, которую суд постановил взыскать с компании после разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.