Греф рассказал о целях дивидендов «Сбера», но умолчал о главном

Председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф рассказал, что наблюдательный совет компании принял решение выплатить дивиденды на уровне прошлого года. Он добавил, что выплаты в бюджет и акционерам стоит ожидать в мае.
В Фонд национального благосостояния поступит 211,2 млрд рублей. Как
При этом, по словам Смирнова, Греф не упомянул один нюанс — ещё большая часть средств будет направлена иностранным акционерам «Сбера». Чистая прибыль кредитной организации увеличивается за счёт процентов с кредитов физлиц и организаций, поэтому увеличение прибыли для акционеров является основной задачей Грефа. Структура пакета акций такова, что 43,5% в нём принадлежит хедж-фондам из США и Великобритании.
Как сообщал NEWS.ru, компания «Норникель» сократит выплату дивидендов акционерам для того, чтобы выплатить 146,2 млрд рублей в качестве компенсации ущерба за загрязнение окружающей среды. Старший вице-президент «Норникеля» по устойчивому развитию Андрей Бугров подтвердил, что компания намерена выплатить сумму, которую суд постановил взыскать с компании после разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.