https://static.news.ru/photo/5b7cdfe6-cf8d-11e9-867f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин /News.ru

Сбербанк принял решение подключиться к системе быстрых платежей (СБП) Банка России. Об этом заявил журналистам глава кредитной организации Герман Греф на полях Восточного экономического форума.

1 октября, конечно, мы не сможем подключиться физически, потому что это требует большого количества доработок и на нашей стороне, и на стороне СБП. Поэтому сейчас ведётся диалог, определяются сроки, — сказал глава Сбербанка.

Ранее сообщалось, что Банк России обязал системно значимые банки подключиться к СБП до 1 октября 2019 года, а банки с универсальной лицензией — с 1 октября 2020 года. Новая система позволяет физическим лицам переводить денежные средства по номеру мобильного телефона. Предполагается, что в сентябре у пользователей появится возможность оплачивать товары в магазинах по QR-коду, писал News.ru.

Сбербанк долгое время игнорировал требование ЦБ о присоединению к СБП. Крупнейший банк страны предпочитает развивать свою систему денежных переводов.