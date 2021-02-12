Греф перечислил самые эффективные меры поддержки в пандемию

https://static.news.ru/photo/28113740-6ec6-11eb-9d66-96000091f725_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава «Сбера» Герман Греф рассказал о наиболее эффективных мерах поддержки, которые были предложены россиянам в пандемию коронавируса.

По его словам, самыми действенными оказались льготная ипотека под 6,5%, льготные кредиты на поддержку занятости под 2% и прямая помощь семьям с детьми.

Это, наверное, три таких инструмента. Первое — это поддержка ипотеки, ипотечного кредитования. С одной стороны, бюджет очень немного потратил, а с другой стороны, ипотека выросла на 20% в прошлом году. Это очень хороший показатель, помогло очень многим людям приобрести жильё, — цитирует РИА Новости Грефа.

Он добавил, что меры поддержки также коснулись строительного сектора, который в 2020 году увеличил прибыль в сравнении с предыдущим годом.

Ранее глава «Сбера» Герман Греф предложил правительству отказаться от субсидирования ипотеки в России после 1 июля 2021 года при постепенной стабилизации экономики. Он отметил, что программа льготной ипотеки для граждан при поддержке государства была одним из самых удачных шагов, но при стабилизации экономики необходимости в ней не будет. Эта программа не была слишком дорогой для правительства. При этом, по его словам, «Сбер» подготовил предложения, как можно смягчить последствия выхода из программы субсидирования ипотеки для рынка. Соответствующие предложения будут переданы для ознакомления руководителям Минфина и ЦБ, ожидается, что ведомства рассмотрят их ещё до Нового года, писал NEWS.ru.