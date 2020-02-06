Председатель правления Сбербанка Герман Греф прокомментировал влияние последствий распространения коронавируса на глобальную экономику.
Влияние коронавируса пока не очень значимое. Но всё будет зависеть от того, сколько ситуация продлится, — считает глава банка.
По его словам, воздействие коронавируса на мировую экономику, в том числе российскую, будет значительным, если его распространение будет продолжаться длительное время,
Как писал NEWS.ru, технический комитет ОПЕК+ предложил странам-участницам сократить добычу ещё на 600 тысяч баррелей в сутки для того, чтобы сгладить экономические последствия вспышки коронавируса в Китае.
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