https://static.news.ru/photo/79dcb4c8-48fc-11ea-b1a0-fa163e074e61_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правления Сбербанка Герман Греф прокомментировал влияние последствий распространения коронавируса на глобальную экономику.

Влияние коронавируса пока не очень значимое. Но всё будет зависеть от того, сколько ситуация продлится, — считает глава банка.

По его словам, воздействие коронавируса на мировую экономику, в том числе российскую, будет значительным, если его распространение будет продолжаться длительное время, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, технический комитет ОПЕК+ предложил странам-участницам сократить добычу ещё на 600 тысяч баррелей в сутки для того, чтобы сгладить экономические последствия вспышки коронавируса в Китае.