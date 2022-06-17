Греф назвал одну из стратегий России «труба на Восток»

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС Город:

Президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф (в центре)

Россия держит курс на восток и реализует экономически сценарий «труба на Восток», заявил председатель правления финансовой группы «Сбербанк» Герман Греф на ПМЭФ. По его словам 3/4 поставок направлены партнерам, отказавшимся ввести рестрикции против РФ.

73% поставок нефти в марте — мае перенаправлены в страны, которые не присоединились к санкциям, — цитирует Грефа RTVI.

Он добавил, что в настоящее время существуют реальные трудности из-за сжатых сроков: например, перестройка логистики, дисконты. Тем не менее Греф подчеркнул, что процесс запущен и уже приносит первые плоды.

По его словам, 56% российского экспорта и 51% импорта приходились на страны, которые ввели рестрикции. По мнению Грефа, это является угрозой для 15% ВВП страны, поэтому необходимо действовать.

Если ничего не делать, то возврат экономики к уровням 2021 года может занять до 10 лет, — резюмировал Греф.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия может нарастить экспорт нефти в июле. По его словам, добычу также планируется увеличить, а цены на топливо могут подскочить до конца текущего года.