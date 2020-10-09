Греф лоббирует «Сбер»: он предложил внести плату за мусор в платёжку за ЖКУ

Плату за вывоз твёрдых коммунальных отходов необходимо включить в единый платёжный документ за услуги ЖКХ как для граждан, так и для компаний. С соответствующим предложением глава Сбербанка («Сбера») Герман Греф обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Участие Грефа в вопросе формирования счетов за ЖКУ объяснено тем, что «Сбер» одобрил финансирование общим размером 14 млрд руб. на строительство пяти комплексов по переработке мусора. Между тем эксперты считают, что Греф запутался в ситуации вокруг сферы твёрдых коммунальных отходов (ТКО), а его предложение кабмин отвергнет.

Указание единого лицевого счёта, присвоенного помещению в государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ, нужно сделать обязательным, полагает Герман Оскарович. Кроме того, по его мнению, следует ввести административную ответственность за неуказание таких данных, сведений об объёме предоставленных услуг и плате за них.

Греф в письме утверждает, что подобные меры повысят собираемость платежей за вывоз твёрдых коммунальных отходов и позволят вносить их все одновременно.

Как объясняется в письме (которое цитирует РБК ) на имя премьера страны, «Сбер» активно содействует созданию устойчивой системы обращения с мусором, одобрив финансирование пяти проектов по строительству перерабатывающих комплексов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Действующее законодательство позволяет управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям договариваться о печати единых квитанций, самостоятельно регулируя вопрос, на кого лягут расходы по печати и распространению платёжных документов. И в том же Минстрое считают, что собираемость платежей за вывоз ТКО способна повысить распространение уже существующих и появление новых вариантов онлайн-оплаты, а также своевременное и регулярное информирование населения.

Самое любопытное, что плата за вывоз ТКО в едином платёжном документе существует (графа «содержание жилого дома». — NEWS.ru). Поэтому несколько удивляет, зачем это Грефу. То, что он говорит про улучшение собираемости платежей за ЖКУ, нереально. Сегодня, наоборот, она резко просела, так как у населения нет денег. Коммунальная платёжеспособность упала на уровень 20%. А в месяцы самоизоляции собираемость падала до 40%. Андрей Широков председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства

По мнению Широкова, если плату за ТКО всё-таки введут, то «однозначно это не коснётся Москвы в ближайшие десять лет». При этом, говорит он, «платёжки особенно не подорожают».

Между тем эксперт усматривает в инициативе Грефа чистый интерес «Сбера».

Если он добьётся проведения этой идеи, то «Сбер» может забрать массу денег себе. Дело в том, что подавляющее большинство россиян платит за ЖКХ именно через «Сбер». Это увеличит обороты банка. У него идёт чисто коммерческая игра. Тем самым Греф лоббирует интересы возглавляемого им банка. Его кредитно-финансовой структуре выгодно прокачивать через себя как можно больше денег. А сейчас в регионах деньги за ТКО проходят мимо по платежам, другими счетами, другими банковскими институтами. Вот это Грефа больше всего и волнует, — подозревает представитель ТПП РФ.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ещё один значимый в сфере ЖКХ эксперт также серьёзно удивлён данной инициативе Германа Грефа. Дело в том, поясняет исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева, что ещё в прошлом году в России стартовала реформа обращения с ТКО и «плата за обращение с твёрдыми коммунальными отходами превратилась из жилищной услуги в коммунальную».

В стране прокатились скандалы на фоне этой реформы из-за повышения платы за ЖКУ. Были огромные скандалы с методиками расчёта оплаты за ТКО. Органы местного самоуправления проделали гигантскую работу, чтобы снять напряжение вокруг этой ситуации. И, судя по данным наших опросов, только-только в стране начали утихать так называемые мусорные скандалы. Люди возмущались: «За что мы платим?», «Кому мы платим?». И в данный момент система взаимоотношений в отрасли обращения с ТКО более-менее стабилизировалась. Хотя по сей день региональным мусорным операторам грозит банкротство, им 9,5 млрд выделили во спасение. Остаются непрояснёнными вопросы вокруг тарифов ЖКХ. Но, по крайней мере, всё это только-только успокоилось. И вот в этот замечательный момент выступает Герман Греф со своим предложением. Всё это выглядит очень странно, — отмечает Разворотнева и в целом соглашается с тем, что «Сберу» выгодно продвигать это предложение, так как в отличие от многих других банков грефовское детище берёт за переводы по ЖКХ комиссию.

Что же касается упомянутой системы ГИС ЖКХ, то она, по словам эксперта, «так толком и не работает», а «виснет», через неё невозможно нормально вносить сведения и так далее.

И поэтому я считаю, что всё это свидетельствует о недопонимании Грефом реальности многих процессов, — сказала Разворотнева.

Кроме того, она выразила сомнение в том, что добавление в платёжки тарифов за ТКО находится в прямой связи с финансированием строительства комплексов по переработке мусора.

Вердикт директора Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ: предложение Грефа, скорее всего, Мишустиным будет отвергнуто.