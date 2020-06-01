Инициатива расширения продаж «народных» облигаций Минфина и их региональных аналогов может помочь в части пополнения бюджета, однако облигации не будут пользоваться повышенным спросом среди инвесторов-физических лиц. Об этом заявил NEWS.ru генеральный директор ПКБ и член Совета СРО НАПКА Павел Михмель. Обращение к инструменту «народных» облигаций вызвано желанием правительства расширить базу инвесторов в госдолг, считают опрошенные эксперты. Минфин отказался комментировать нашему изданию спорную инициативу.

Причины слабого спроса на облигации следующие, объяснил Михмель. Во-первых, ОФЗ-н не торгуются на бирже. Они покупаются и продаются только у Минфина по фиксированной цене через уполномоченных брокеров (Сбербанк, ВТБ, ПСБ и Почта банк). Во-вторых, из-за наличия «штрафов» в случае досрочной продажи облигации. В-третьих, облигации нельзя купить на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Доходность их чуть выше действующих вкладов и ниже стандартных ОФЗ. Кроме того, приставка «народные» напоминает о негативном опыте, который получили инвесторы после проведения народного IPO акций ВТБ, подчеркнул он

Стало известно, что в правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов. Эта мера вошла в план по восстановлению деловой активности, рассказали « Известиям » источники в финансово-экономическом блоке правительства (народные облигации или ОФЗ-н — это долговые ценные бумаги, предназначенные исключительно для населения как полноценный источник финансирования).

Кроме того, замглавы Минфина Алексей Моисеев подтвердил, что владельцам индивидуального инвестиционного счета (ИИС) действительно планируется позволить приобретать ОФЗ-н.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Последние несколько лет ЦБ и правительство создавали необходимые условия для того чтобы россияне участвовали в инвестиционном процессе, говорит член генсовета Партии Дела и председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. По его данным, в настоящее время уже открыто достаточно много индивидуальных инвестиционных счетов граждан (их уже около 2 млн. штук и рост активно продолжается). Кроме того, с 1 января текущего года вступил в силу федеральный закон о функционировании инвестиционных платформ, позволяющий гражданам вкладывать свои средства непосредственно в финансирование предприятий малого и среднего бизнеса.

Но не надо путать формирование бюджета и инвестиционный процесс. Граждане должны вкладывать свои свободные средства в экономику напрямую, участвуя в инвестициях, делая капиталовложения. А сейчас правительство хочет собрать свободные деньги у населения, лишив его возможности участвовать в инвестиционном процессе? Государство не должно решать свои бюджетные проблемы, создавая трудности для самой экономики. Тем более в нынешней ситуации, когда самое главное — создать хорошие условия для быстрого восстановления потребительского рынка, стимулирование которого тоже невозможно в случае, если у граждан не будет свободных денег. Владимир Гамза председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике

Тема «народных» облигаций весьма интересна для тех граждан, кто не потерял доходы в этом году, но явно разочаровался в инструментах сохранения собственных сбережений, т.к. падение депозитных ставок, сокращение доходности по корпоративным и государственным долговым инструментам, рост риска девальвации и падения фондового рынка — всё это снизило интерес к российскому финансовому рынку в момент, когда он особенно нуждается в финансовых ресурсах, объясняет профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Главное, чтобы «народные» облигации не стали подобием «народного» IPO ВТБ, а это может стать реальностью при девальвации рубля в этом году. Тогда граждане, поверившие и вложившие деньги в российские государственные долговые финансовые инструменты, снова почувствуют себя обманутыми. Девальвацию даже в 20% не сможет покрыть текущая доходность гособлигаций. Хотя мы видим, что колебания курса доллара в диапазоне 70-78 рублей уже наша «новая реальность», но, пока риск более существенной девальвации довлеет над экономикой России, невозможно реально рассчитывать на успех «народных» облигаций, т.к. это среднесрочный инструмент инвестирования. Но всё зависит от условий эмиссии этих облигаций. Константин Ордов профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова

Эксперт верит, что доходности и условия досрочного погашения вполне могут стимулировать рост инвестиций в подобный финансовый инструмент.

Очевидно, что в настоящий момент планы по привлечению средств путём проведения аукционов ОФЗ корректируются, развивает тему аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Аналитик предполагает, что объёмы выпуска будут зависеть от спроса.

Если он будет — программа будет расширяться. Суммы привлечения по итогам года могут значительно отличаться. Это будет зависеть также от возможности финансировать доп. расходы бюджета из других источников.

Сам по себе механизм заимствования на внутреннем рынке является признанной мировой практикой. Он не несет в себе значительных рисков при заимствовании в национальной валюте, и если заимствования не ставят под угрозу кредитоспособность страны. В России она обеспечена значительными ЗВР. Евгений Миронюк аналитик «Фридом Финанс» аналитик «Фридом Финанс»

Экономист уверен, что потенциально при хорошей конъюнктуре рынка сверх прежних планов Минфин может привлечь около 1 трлн руб. до конца года. Конечно же это не покроет всех «антикризисных» расходов, оговаривается он.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К слову, как ранее сообщил министр экономического развития Максим Решетников, объём антикризисной программы поддержки экономики России в связи с пандемией коронавируса уже превысил 3 трлн рублей, при этом общенациональный план восстановления экономики, рассчитанный минимум на 2 года, потребует около 8 трлн руб.

ОФЗ-н будут пользоваться популярностью у инвесторов, которые заинтересованы в максимально надёжном размещении средств. Ставка по ним будет выше, чем по депозитам со сроком аналогичным времени до погашения ОФЗ -н, однако ниже, чем в ряде банков за пределами Топ-10 крупнейших банков страны. Сумма застрахованной АСВ суммы вложения в депозит в 1,4 млн рублей при инвестировании в ОФЗ-н может быть превышена с большими гарантиями возвратности. У инвесторов появится возможность зафиксировать относительно высокую доходность до вероятного очередного снижения Центробанком ключевой ставки 19 июня. Также возможно до конца года ставка дополнительно будет понижена, что повлечёт снижение доходности депозитов и вложений в широкий круг активов, — сказал Миронюк.

Надо сказать, что проекты «народных» облигаций на региональном уровне несколько раз уже реализовывались в прошлом, однако их эффективность весьма условна, рассуждает управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов.

Если на региональном или муниципальном уровне такой инструмент мог быть применим в силу того, что потребности субъектов не превышали нескольких миллиардов рублей, то на федеральном уровне мобилизовать достаточный объем средств за счёт населения будет проблематично, поясняет этот финансист.

Следует также помнить, что «народные» выпуски требуют гораздо больших усилий в части администрирования, по сравнению с обычными эмиссиями. Как правило, весь объем эмиссии выкупался банком-андеррайтером, который впоследствии распространял эти бумаги среди физических лиц. Также в его обязанности входило и поддержание ликвидности выпуска — банк должен был быть готовым выкупить у населения размещенные облигации. Андрей Пискунов управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР

И всё же, по мнению представителя Партии малого бизнеса России Юрия Сидорова, народные облигации — не прагматичный шаг, «лучше вложить имеющиеся средства в покупку недвижимости, покупку валюты и т.д. и т.п». Причина проста: инфляция в России будет гораздо выше тех процентов которые будут выплачены по этим облигациям, а сами облигации к концу погашения обесценятся, резюмирует финансист. Он предупреждает: «при их покупке граждане в итоге понесут убытки».