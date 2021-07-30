Госдума прогнозирует повышение ставок по ипотеке с 1 августа

Увеличение процентов по ипотеке с низким первоначальным взносом стоит ожидать россиянам с 1 августа. Такой прогноз озвучил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью «Парламентской газете».

По словам депутата, кредиты с низким первоначальным взносом несут в себе неоправданные риски. В частности, речь идёт о риске невозврата.

Очевидно, что проценты будут повышаться, потому что требования ЦБ такие, что стимулируют повышение процентов именно по такого рода кредитам. Действия ЦБ в этой ситуации оправданы, — заявил Аксаков.

Однако, отметил парламентарий, несмотря на все прогнозы только банк будет принимать решение, как вести себя с проверенными заёмщиками с неиспорченной кредитной историей. Для них, не исключает депутат, ставки могут остаться прежними.

Ранее сообщалось, что программа льготной ипотеки будет продлена до 1 июля 2022 года, но уже на новых условиях. Речь идёт о повышении ставки до 7% и понижении суммы кредита.