Голикова: повышение прожиточного минимума и МРОТ затронет 19 млн россиян
Евгений Бугров
Евгений Бугров
22:55, 18 ноября 2021
Татьяна ГоликоваФото: Russian Government/Global Look Press
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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что повышение прожиточного минимума и выплат, которые зависят от него, затронет 16 млн россиян. По её словам, ещё 3 млн занятых в экономике граждан коснётся повышение минимального размера оплаты труда, сообщает ТАСС.
От индексации прожиточного минимума зависят практически все социальные пособия, которые сегодня выплачиваются детям, а также федеральная и региональная доплата к пенсии и страховые выплаты, которые выплачиваются по больничным листам. В общем повышение этих выплат затронет порядка 16 млн наших граждан, — подчеркнула вице-премьер.
Она добавила, что из-за повышения МРОТ увеличатся заработные платы 3 млн работников бюджетного и внебюджетного секторов экономики.
Ранее стало известно, что распоряжение поднять в 2022 году прожиточный минимум в РФ на тысячу рублей дал 18 ноября президент РФ Владимир Путин. В абсолютных цифрах по стране он должен вырасти до 12 654 рублей в месяц. Также глава государства поручил увеличить МРОТ в 2022-м до 13 890 рублей в месяц. Российский лидер заявил, что социальный блок является ключевым приоритетом в бюджете страны.