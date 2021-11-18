Голикова: повышение прожиточного минимума и МРОТ затронет 19 млн россиян

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Президент России Владимир Путин распорядился поднять в 2022 году прожиточный минимум в РФ на тысячу рублей. В абсолютных цифрах по стране он должен вырасти до 12 654 рублей в месяц. Также глава государства поручил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022-м до 13 890 рублей в месяц. Российский лидер заявил, что социальный блок является ключевым приоритетом в бюджете страны, сообщает ТАСС.

Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный...