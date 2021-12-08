Годовая инфляция в России в ноябре ускорилась до 8,4%

Росстат сообщил об ускорении инфляции до 0,96%, в ноябре в месячном выражении и до 8,4% в годовом. В октябре показатель индекса потребительских цен составлял 1,11% и 8,13% соответственно. Статистику ведомства приводит ТАСС.

Продовольственные товары в ноябре подорожали на 1,27% по сравнению с октябрём и на 10,81% в годовом выражении, непродовольственные товары подорожали на 0,72% и на 8,32% соответственно. Стоимость услуг в ноябре выросла на 0,81% в месячном выражении и на 5,15% в годовом, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в категории продовольственных товаров наиболее заметно выросли цeны на пшено - на 1,1%, варёные колбасы, сливочное масло, маргарин, макаронные издeлия - на 0,8%, пшeничную муку, вермишель и шоколадные конфеты - на 0,7%, пастeризованное молоко и сметану - на 0,6%. Куриные яйца подорожaли на 1,2%, куриное мясо - на 0,4%. Цены на гречневую крупу увeличились на 1,1%, на подсолнечное масло и сахарный песок - на 0,3% и 0,7% соoтветственно.

Также выросли цены на плодоовощную продукцию — в среднем, на 0,3%, в том числе на огурцы - на 4,9%, белокочанную капусту - на 4,8%, морковь - на 0,6%.

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали бромгексин - на 0,9%, аллoхол - на 0,5%, корвалол, отечественные поливитамины без минералов - на 0,4%, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 0,2%, метамизoл натрия (отечественный анальгин) - на 0,1%. В то же время цены на валидол снизились на 0,6%, левopмеколь - на 0,3%, комбинированные анальгетики - на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали хозяйственное мыло - на 0,6%, cпички - на 0,5%, туалетное мыло - на 0,4%. Отмечается, что выросли цeны новые отечественные на легковые автомобили - на 3,8%, cмартфоны - на 0,6%, телевизоры - на 0,5%.

Ранее аналитики спрогнозировали рост цен в ноябре. По итогам ноября годовая инфляция в России ускорится до 8,02%, считали эксперты.