«Глупость несусветная»: экономист раскритиковал снижение инфляции без цели Экономист Двинский: снижать инфляцию ради самого её снижения глупо

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Снижать инфляцию ради самого её снижения глупо, заявил экономический обозреватель «Царьграда» Константин Двинский. При этом Центробанк РФ не готов к проектной эмиссии, которая могла бы поддержать отечественный бизнес, выразил сожаление экономист. По его мнению, «печатать деньги под конкретные инфраструктурные проекты» глава Банка России Эльвира Набиуллина не хочет из-за огромной ответственности.

Свою задачу глава ЦБ видит, судя по всему, исключительно в сдерживании инфляции. Но это ошибка. Снижать инфляцию ради снижения инфляции — глупость несусветная, — считает Двинский.

Он добавил, что в случае снижения ставки рефинансирования к концу года до 10-12%, это будет близко к показателю до военной операции на Украине.

19 апреля первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин заявил, что Банк России допускает дальнейшее снижение ключевой ставки. Он сообщил, что вопрос будет обсуждаться в ближайшее время на заседаниях.

До этого, 11 апреля, регулятор понизил ключевую ставку до 17% годовых. В ЦБ отметили, что дальнейшие решения о ключевой ставке будут приниматься исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и других факторов.