Главой совета директоров «Роснефти» вновь стал Шрёдер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным Счётной палаты, расходы федерального бюджета на реализацию семи национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за пять месяцев 2020 года исполнены на 29%. В денежном выражении это составляет 629,773 млрд рублей из 2,17 трлн рублей.

Лидером по этому показателю остается нацпроект «Здравоохранение» (расходы исполнены на 49,7%). За ним следуют проекты «Жильё и городская среда» (36,5%), «Демография» (32,1%), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской...