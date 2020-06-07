Главой совета директоров «Роснефти» вновь стал Шрёдер

https://static.news.ru/photo/060d3530-a974-11ea-a03d-fa163e074e61_660.jpgГерхард ШрёдерФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На первом заседании по итогам годового собрания акционеров члены совета директоров «Роснефти» вновь проголосовали за то, чтобы пост председателя снова занял бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.
Заседание состоялось 5 июня.
Герхард Шрёдер избран председателем совета директоров ПАО «НК „Роснефть“», — уведомила госкомпания.
Члены совета директоров также сформировали комитеты нефтяной корпорации и избрали их председателей.
Шрёдер возглавляет совет директоров «Роснефти» с 2017 года.
Как писал NEWS.ru, правительство снизит зарплаты топ-менеджеров госкомпаний.