Экономика

Главой совета директоров «Роснефти» вновь стал Шрёдер

13:16, 08 июня 2020
Герхард Шрёдер Герхард Шрёдер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На первом заседании по итогам годового собрания акционеров члены совета директоров «Роснефти» вновь проголосовали за то, чтобы пост председателя снова занял бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

Заседание состоялось 5 июня.

Герхард Шрёдер избран председателем совета директоров ПАО «НК „Роснефть“», — уведомила госкомпания.

Члены совета директоров также сформировали комитеты нефтяной корпорации и избрали их председателей.

Шрёдер возглавляет совет директоров «Роснефти» с 2017 года.

Как писал NEWS.ru, правительство снизит зарплаты топ-менеджеров госкомпаний.

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