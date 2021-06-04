Глава «Сокар Рус»: Азербайджан до 2050 года достигнет нулевых выбросов

Гендиректор «Сокар Рус» Фарид Джафаров в интервью NEWS.ru на ПМЭФ-2021 рассказал о том, какие усилия предпринимаются для перехода на «зелёную» экономику, какие приоритетные проекты разрабатывает группа SOCAR и как выстраивается партнёрство с Россией.

— На форуме много говорилось про «зелёную» экономику, инвестиции, энергопереход. Все компании пытаются отчитаться, как они уменьшают вред окружающей среде при добыче и транспортировке нефти. Есть ли у вас в этом свои достижения и программы?

Фарид Джафаров Сергей Булкин/NEWS.ru

— Снижение карбонового следа — неизбежность развития не только нефтегазовых компаний, но и в целом всей мировой экономики. Тут мы приходим не к вопросу экономической эффективности, а к вопросу, сможет ли наше будущее поколение использовать нашу планету как долгосрочный дом.

Да, за это придется заплатить даже снижением уровня производства в целом по миру. Но это неизбежность, которую мы должны реализовывать взявшись рука об руку.

Группа компаний SOCAR уже реализует ряд проектов в этом направлении. В первую очередь это производство водорода на Апшероне для дальнейшей транспортировки по «Южному газовому коридору» для потребителей в Европе. Мы говорим о программе полного обнуления, сжигания попутного нефтяного газа до 2022 года. На выступлении об этом говорил Ровнаг Ибрагимович (Ровнаг Абдуллаев, президент SOCAR. — NEWS.ru). Мы рассматриваем разные проекты на стыке традиционных и инновационных технологий.

Один из проектов, который мы рассматриваем, — это производство аммония непосредственно на месторождении из попутного нефтяного газа с улавливанием и закачиванием карбоновых выбросов обратно в пласт для поддержания пластового давления. А также транспортировку этого аммония в Европу в качестве сырья для дальнейшего производства водорода.

В целом, у нас по цепочке получается очень ограниченный выброс карбона. Наша компания укладывается в стратегию государства, которую утвердил президент Азербайджана. Стратегия в том, чтобы до 2050 года достигнуть цели нулевых выбросов.

— По ценам на нефть. В BP говорят, что цены будут снижаться. Российские компании смотрят на это, наоборот, с оптимизмом. Каков ваш прогноз? Нам ждать высоких цен на нефть?

Фарид Джафаров Сергей Булкин/NEWS.ru

— Это похоже на гадание на кофейной гуще. В целом я склоняюсь к позициям российских компаний. И тут имеется два важных фактора. Удельное потребление жидких углеводородов на долю потребления энергии будет снижаться в мире.

Но в то же время объём инвестиций, который необходим для поддержания уровня добычи хотя бы на текущем уровне, он не выполняется компаниями.

В будущем в связи с «зелёными» инициативами и ограничением в предоставлении финансовых ресурсов для добывающей промышленности я ожидаю, что это вызовет ещё большие проблемы недоинвестиций, которые могут повлечь дефицит и рост цен на жидкие углеводороды.

— SOCAR планирует строительство метанолового завода в России? Ранее возможность этого не исключалась.

— В данный момент в проекты компании строительство метанолового завода в РФ не входит. Да, SOCAR выступил в качестве технического консультанта для проекта метанолового завода в Высоцке. Проект уже на достаточно продвинутой стадии. Были завершены все проектные работы, ведутся переговоры по реализации этого проекта под ключ. Hyundai выступает в качестве генподрядчика. Когда всё будет реализовано, то это будет первый метаноловый портовый завод в России.

Он будет получать природный газ по трубе, перерабатывать в метанол и дальше отправлять к потребителю.

— Если говорить о сотрудничестве с Россией, то какие у вас совместные проекты планируются?

— Сотрудничество, экономическая интеграция между Азербайджаном и Россией — это одно из ключевых направлений развития экономики Азербайджана. Фундаментом для этого служат теплые отношения между нашими лидерами, которые обеспечивают сильнейший импульс для дальнейшей экономической интеграции. По целому спектру инициатив идёт интенсивная работа как Азербайджане, так и в России.