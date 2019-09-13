https://static.news.ru/photo/d35835f2-d54a-11e9-b777-fa163e074e61_660.jpg Антон Дроздов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пенсионный фонд России предложил увеличить пороговую сумму пенсионных накоплений и упростить формулу её расчёта. В ПФР надеются, что изменения вступят в силу в ближайшее время. Об этом в эксклюзивном комментарии News.ru в кулуарах Московского финансового форума рассказал глава фонда Антон Дроздов.

Мы такие предложения вносили, потому что это связано с тем, что теперь разный возраст выхода на пенсию и по накопительной части, и по страховой. Антон Дроздов глава ПФР

В связи с изменением возраста выхода на заслуженный отдых связка накопительной части пенсии и страховой стала менее удобной, поясняет он. Сейчас выходящие на пенсию россияне получают пенсионные накопления единовременно, если рассчитанная накопительная пенсия составляет менее 5% от общей пенсии. Если же сумма превышает 5%, то человеку назначают накопительную пенсию.

То есть нам надо, по сути, вызывать гражданина, рассчитывать с ним пенсию ещё до пенсионного возраста. Поэтому мы предложили упростить, взять другой индикатор и сделать его таким, — рассказывает глава ПФР.

Пока это предложение ещё рассматривается федеральными органами власти и до правительства, вероятно, ещё не дошло, сообщает Антон Дроздов.

Вторая часть предложения — это повысить порог накопительной пенсии в два раза, чтобы человек, когда вышел на пенсию, получал её в более существенном объёме.

«С точки зрения удобства мы хотим, чтобы это заработало как можно раньше», — поделился глава Пенсионного фонда.

Ранее Антон Дроздов заявлял, что поддерживает новые корректировки пенсионной системы.