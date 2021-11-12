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Глава «Опоры России» назвал самый «вредный» налог для бизнеса

17:32, 12 ноября 2021
Глава «Опоры России» назвал самый «вредный» налог для бизнеса Александр Калинин Фото: instagram.com/opora_russia
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Российский налог на имущество создаёт удушающий эффект для малого и среднего бизнеса, сообщил в беседе с «Газетой.Ru» президент общественной организации по поддержке бизнеса «Опора России» Александр Калинин. Он назвал ставку в 2% «запредельной».

С каждым годом налог продолжает расти, он слишком переоценён, создавая удушающий эффект для местного МСП. Ставка 2% является запредельной, — заявил Калинин.

По его мнению, регионы должны создавать упрощённые системы налогообложения для отдельных отраслей бизнеса.

Однако они продолжают ошибочно уповать на федеральные меры поддержки, — негодует Калинин.

Ранее Минфин предложил освобождать семьи с двумя и более детьми от подоходного налога с продажи жилья при соблюдении ряда условий: например, налогоплательщик или его супруг должны быть родителями двух или более несовершеннолетних детей.

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