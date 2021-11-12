Глава «Опоры России» назвал самый «вредный» налог для бизнеса

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«Газпром» с 1 января по 11 ноября 2021 года поставил в Германию 45,7 млрд куб. м газа, сообщили в российском холдинге. Там отметили, что это на 20,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Также отмечается, что глава «Газпрома» Алексей Миллер и председатель правления немецкой VNG AG Ульф Хайтмюллер во время рабочей встречи договорились проработать возможность продления контракта на поставку газа на долгосрочной основе...