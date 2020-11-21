Глава МВФ похвалила принятые G20 меры по предотвращению банкротств

https://static.news.ru/photo/fbb2a30c-2cf1-11eb-8f8b-fa163e074e61_660.jpg Кристалина Георгиева Фото: Liu Jie/XinHua/Global look Press

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева высоко оценила решение стран G20 принять меры по предотвращению углубления кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Я во время саммита высоко оценила G20 за беспрецедентные меры, включая бюджетные и монетарные, призванные смягчить последствия COVID-19, помочь предотвратить массовые банкротства и избежать дальнейшего обострения кризиса, — цитирует главу МВФ ТАСС.

Георгиева поблагодарила «двадцатку» за поддержку, позволившую выделить дополнительно более $100 млрд на финансирование 82 государств и обслуживание долга беднейших стран.

По словам директора-распорядителя МВФ, обеспечение всех жителей планеты вакцинами от коронавируса является приоритетом для дальнейшей деятельности G20. Георгиева отметила, что если это удастся, то доходы в мире могут увеличиться на $9 трлн к 2025 году.

Среди других важных направлений глава МВФ выделила поддержку занятости, развитие цифровой инфраструктуры и экологически чистых технологий, стимулирование торговли и улучшение систем налогообложения.

Нам нельзя забывать о мире за пределами G20, о беднейших странах, которые в наименьшей степени снабжены для преодоления шоков, — заключила Георгиева.

Как передавал NEWS.ru, в декларации по итогам саммита страны G20 обязались поддерживать восстановление мировой экономики и повысить устойчивость финансовой системы. Также в документе отмечается, что распределение вакцины от COVID-19 в мире должно быть справедливым.

Саммит G20 из-за пандемии проходил в формате видеоконференции. Борьба с распространением коронавируса и восстановление глобальной экономики стали главными темами мероприятия в 2020 году.