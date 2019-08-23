https://static.news.ru/photo/c49086ac-c5b7-11e9-aafb-fa163e074e61_660.jpg Джером Пауэлл Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Федеральная резервная система (ФРС) США готова действовать, если темпы роста мировой экономики снизятся.

Как передает РИА Новости , глава ФРС Джером Пауэлл поделился планами ведомства на ежегодной экономический конференции в Джексон-Хоуле. В случае замедления темпов роста мировой экономики, ФРС готова предоставлять больше стимулов.

В принципе, всё, что влияет на перспективы занятости и инфляции, может также повлиять на соответствующую позицию денежно-кредитной политики, — отметил Пауэлл.

Глава ФРС, однако, не сказал со всей определенностью, будет ли ведомство изменять базовую процентную ставку. По его словам, сейчас нет «прецедентов, которые могли бы служить основанием для определенного ответа на текущую ситуацию».

Ранее, как писал News.ru, президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на ФРС, обвинив их в пассивности и отказе принимать адекватные моменту решения. Американский лидер заявил, что позиция финансового регулятора ставит США в невыгодное положение перед конкурентами.