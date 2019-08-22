https://static.news.ru/photo/3b08160c-c4f4-11e9-8314-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил Федеральную резервную систему (ФРС) США в слишком высокой базовой процентной ставке.

Германия продаёт 30-летние бонды с отрицательной ставкой. Германия конкурирует с США. Наша ФРС не даёт нам сделать то, что мы должны сделать. Они ставят нас в невыгодное положение перед конкурентами. Сильный доллар, нет инфляции — а они ведут себя как зыбучие пески! Сражайтесь или отправляйтесь домой! — написал в Twitter в своей характерной эмоциональной манере президент США.

Germany sells 30 year bonds offering negative yields. Germany competes with the USA. Our Federal Reserve does not allow us to do what we must do. They put us at a disadvantage against our competition. Strong Dollar, No Inflation! They move like quicksand. Fight or go home! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2019

В следующем твите Трамп вновь обратился к ФРС.

Наша экономика в порядке. Но ФРС может помочь ей установить рекорды. Вопрос в том, почему мы платим по процентам больше, чем Германия и некоторые другие страны. Будьте первыми (для разнообразия), не последними. Пусть Америка выигрывает по-крупному, а не просто выигрывает, — заявил президент США.

Ранее, как сообщал News.ru, Трамп уже обращался к ФРС через соцсеть. Президент назвал ведомство проблемой для США серьёзнее Китая и призвал немедленно отказаться от политики количественного смягчения и понизить базовую процентную ставку.