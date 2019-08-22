Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил Федеральную резервную систему (ФРС) США в слишком высокой базовой процентной ставке.

Германия продаёт 30-летние бонды с отрицательной ставкой. Германия конкурирует с США. Наша ФРС не даёт нам сделать то, что мы должны сделать. Они ставят нас в невыгодное положение перед конкурентами. Сильный доллар, нет инфляции — а они ведут себя как зыбучие пески! Сражайтесь или отправляйтесь домой! — написал в Twitter в своей характерной эмоциональной манере президент США.

В следующем твите Трамп вновь обратился к ФРС.

Наша экономика в порядке. Но ФРС может помочь ей установить рекорды. Вопрос в том, почему мы платим по процентам больше, чем Германия и некоторые другие страны. Будьте первыми (для разнообразия), не последними. Пусть Америка выигрывает по-крупному, а не просто выигрывает, — заявил президент США.

Ранее, как сообщал News.ru, Трамп уже обращался к ФРС через соцсеть. Президент назвал ведомство проблемой для США серьёзнее Китая и призвал немедленно отказаться от политики количественного смягчения и понизить базовую процентную ставку.

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