https://static.news.ru/photo/4af5ff4a-ca6a-11e9-97f0-fa163e074e61_660.jpg Игорь Артемьев Фото: kremlin.ru

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что для развития конкуренции в России нужно уничтожить государственные корпорации, создав на из базе акционерные общества.

По его словам, эта идея будет заложена в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы, передаёт РИА Новости .

Они должны стать простыми акционерными обществами без привилегий, тогда будет конкуренция, — подчеркнул он.

Как ранее писал News.ru, руководство Федеральной антимонопольной службы (ФАС) предлагает ввести плату за необоснованные жалобы, ведущие к срывам госзакупок.

Размер взыскания пока не определён. Предполагается, что он будет устанавливаться в виде доли от начальной цены контракта.