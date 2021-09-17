Глава ЦБ оценила вероятность наступления мирового кризиса

Глава Банка России Эльвира Набиуллина оценила вероятность наступления в мире глобального экономического кризиса, отметив, что вероятность такого развития событий очень мала. Её слова приводит РБК.

Вероятность мы оцениваем как очень низкую, — сказала Набиуллина.

Она уточнила, что во многих государствах на сегодняшний день накопились долги. За счёт этого в некоторых странах могут возникнуть финансовые «пузыри», что рискует, в свою очередь, привести к дестабилизации экономической ситуации. Тем не менее предполагается, что России это не коснётся и никак не повлияет на внутреннюю обстановку.

Глава ЦБ также отметила, что негативные тенденции прослеживаются в мягкой денежно-кредитной политике. В связи с этим Банк России принял решение информировать граждан об изменениях в мировой экономической ситуации и о том, какой будет реакция ЦБ, если мировой кризис всё-таки произойдёт.

Ранее Набиуллина заявила о намерении ограничить выдачу кредитов россиянам банками как только соответствующий законопроект вступит в силу с одобрения Госдумы. При этом она пояснила, что «коллеги в правительстве» сомневаются в необходимости подобных мер.