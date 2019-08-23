https://static.news.ru/photo/9bdeb562-c666-11e9-8a6d-fa163e074e61_660.jpg Марк Карни Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Великобритании поддержали политику дедолларизации мировой экономики. С таким заявлением выступил глава английского Центробанка Марк Карни.

По его мнению, сейчас весь мир слишком зависит от экономики США. Чтобы снизить уровень зависимости, доллару не плохо было бы найти замену, передаёт портал « Российской Газеты ».

Использование американской валюты угрожает развивающимся рынкам, а их роль в мировой экономике сейчас очень важна, считает Карни.

При этом на данный момент альтернативы доллару нет. Центробанки разных стран должны приложить усилия к созданию новой платёжной единицы. Только это сможет сбалансировать существующую систему, так как некоторые страны уже перешли к отрицательной процентной ставке, считает Карни.

Заменой американской валюте может стать обеспеченная золотом криптовалюта.

При этом ранее за дедолларизацую выступали многие страны, в том числе Россия и Китай.

Bloomberg уже сообщал, что РФ уверенно идёт к дедолларизации. Доля евро в российском экспорте растёт по сравнению с долларом уже четыре квартала подряд. Валюта практически обогнала американский доллар в торговле с Европейским союзом и Китаем, писал News.ru.