ГК «Гранель» получила премию «Рекорды Рынка Недвижимости 2023»

Фото: ГК «Гранель»

В Москве определили победителей отраслевой премии «Рекорды Рынка Недвижимости», которая прошла в 14 раз. Вели церемонию звезды шоу-бизнеса Ксения Собчак и Александр Пряников. Свои проекты представили крупнейшие девелоперские компании: Группа «Эталон», ГК «Гранель», КРОСТ, ГК МИЦ, ГК «Галс-Девелопмент», компания Pioneer, «РГ-Девелопмент» и многие другие. За победу боролись 300 номинантов из более чем 20 регионов России.

«Цель премии – предоставить покупателям проверенные качественные объекты от надежных застройщиков. При оформлении заявки, компании размещают официальную информацию и документы о проекте. Победители определяются по итогам трехэтапного голосования, в котором учитывается объективное мнение покупателей, голосование экспертного жюри и профессионалов рынка недвижимости. После торжественного вручения награды, победители могут разместить логотип премии на рекламных щитах и сайтах своего объекта как знак качества!» - отметила Анна Маркина, руководитель премии «Рекорды Рынка Недвижимости 2023».

Жилой комплекс MYPRIORITY Dubrovka от ГК «Гранель» стал лучшим в номинации «Премьера года бизнес-класса №1». Среди победителей также клубный дом «Мюр & Мерилиз» («Новостройка Москвы премиум-класса №1»), ЖК «РУСИЧ-Кантемировский» («Инфраструктура объекта №1»), ЖК «Настоящее» («Жилой квартал Москвы №1»), «River Park Towers Кутузовский» («Семейный объект №1»).

«Мы признательны за столь высокую оценку! Житель современного мегаполиса хочет жить в хорошем районе, в красивом доме с приватной зеленой территорией и современными инженерными системами. Потребительские приоритеты - качество, удобство, функциональность и при этом уникальность. Все это мы реализуем в наших проектах бизнес-класса. И сегодняшняя награда для нас – важное признание достоинств этого проекта», - подчеркнула Элина Ханнанова, заместитель директора по продажам ГК «Гранель». Компания стала финалистом в номинации «Девелопер № 1».