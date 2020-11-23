Германия вновь назвала санкции против «Северного потока — 2» незаконными

https://static.news.ru/photo/cc5c893c-2dba-11eb-8d5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Правительство ФРГ высказало США позицию о неприемлемости санкций против «Северного потока — 2» на встрече с участием представителей германских и европейских компаний, Госдепартамента и Министерства финансов США, а также американского посольства в Берлине.

В ходе встречи Берлин ясно дал понять, что «в принципиальной позиции федерального правительства, которое отвергает экстерриториальные санкции и считает их противоречащими международному праву, ничего не изменилось», сообщает ТАСС.

При этом кабмин Германии планирует и впредь внимательно следить за дискуссией по вопросу санкций в Конгрессе США, вести переговоры с Вашингтоном и тесно координировать свои действия с европейскими партнерами, Еврокомиссией и компаниями, участвующими в реализации проекта.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. В данное время проект реализован на 93%.

Стоимость «Северного потока — 2» оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия: Wintershall и Uniper из Германии, французскую Engie, голландско-британскую Shell, австрийскую нефтяную компанию OMV.

Власти США выступают против газопровода, так как, по их словам, проект подрывает энергетическую безопасность Европы. При этом Соединённые Штаты продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.

Как писал NEWS.ru, сообщивший о своей победе на выборах главы Соединённых Штатов Америки демократ Джо Байден, вероятно, начнёт торговаться, чтобы позволить достроить газопровод «Северный поток — 2». Как заявил бывший сенатор от Вирджинии Ричард Блэк, Байден, возможно, будет менее враждебно настроен по отношению к России. По его словам, есть «большая вероятность» того, что потенциальный глава государства от демократов окажется достаточно лояльным, пытаясь достичь каких-то внешнеполитических успехов.