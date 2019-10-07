https://static.news.ru/photo/6af0fddc-e8d2-11e9-8886-fa163e074e61_660.jpg Мохаммед Баркиндо Фото: Сергей Булкин/News.ru

Волатильность нефти связана не со спросом и предложением, а с геополитикой, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в ходе Российской энергетической недели.

По его словам, присутствие волатильности на рынке не является новостью. Сейчас на него оказывают влияние и другие факторы.

Наша совместная работа в рамках соглашения ОПЕК+ — это непрерывный процесс, и он становится всё более сложным из-за этих нефундаментальных факторов, которые оказывают влияние на рынок, — подчеркнул он.

При этом Баркиндо выразил уверенность, что относительный успех, достигнутый за последние три года с тех пор, как выполняются декларации о сотрудничестве, будет и впредь продолжен, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, ранее Баркиндо сообщил, что усиление сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+ является преждевременным, несмотря на снижение цен.