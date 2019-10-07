https://static.news.ru/photo/16c6035e-e8cf-11e9-811d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Усиление сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+ является преждевременным, несмотря на снижение цен. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо во время Российской энергетической недели. По его словам, страны — участницы соглашения сфокусированы на полном соблюдении квот сделки.

Я считаю, что преждевременно об этом говорить (об усилении сокращения добычи. — News.ru), учитывая, что мы недавно только встречались в Абу-Даби. Мы только вошли в четвёртый квартал, ждём нашу министерскую встречу в декабре, — цитирует его ТАСС .

Ранее News.ru писал, что согласно прогнозу ОПЕК, потребление нефти до 2040 года в мире вырастет на 33%, или на 14 млн баррелей в сутки. Это приведёт к использованию почти 112 млн баррелей нефти в сутки.