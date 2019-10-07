https://static.news.ru/photo/0003ae92-e8ce-11e9-8602-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо считает, что борьба с изменением климата должна быть направлена на декарбонизацию экономики.

Баркиндо подчеркнул, что миру и впредь нужны разные источники энергии, в том числе нефть и газ.

Мир должен сосредоточиться на том, как декарбонизировать их и облегчить беспрепятственный доступ к энергии всем народам мира, — цитирует генсека ТАСС .

Баркиндо отметил, что нефтяная промышленность должна стать частью решения проблемы изменения климата. Добывающие компании обязаны работать над сокращением выбросов углерода в атмосферу, добавил генсек.

Согласно прогнозу ОПЕК, потребление нефти до 2040 года в мире вырастет на 33%, или на 14 млн баррелей в сутки. Это приведёт к использованию почти 112 млн баррелей нефти в сутки.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что ограничение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ не является постоянным. Оно будет работать тогда, когда это необходимо России, отметил министр.

Новак сообщил, что в июле 2019 года действие соглашения в формате ОПЕК+ было продлено до 1 апреля 2020 года, писал News.ru.