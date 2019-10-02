https://static.news.ru/photo/0e9711d4-e4db-11e9-8d5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ограничение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ не является постоянным. Оно будет использоваться тогда, когда это необходимо России, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

В статье, опубликованной в журнале «Энергетическая политика», министр сообщил, что в июле 2019 года действие соглашения в формате ОПЕК+ было продлено до 1 апреля 2020 года.

Ограничение добычи не является постоянным и будет использоваться только в ситуациях, когда это необходимо России или, по меньшей мере, не противоречит её интересам на мировом рынке, — отметил Новак.

Ранее он сообщил, что после атак на НПЗ Saudi Aramco Россия не получала от партнёров по ОПЕК+, в том числе от Саудовской Аравии, обращений об изменении сделки по сокращению нефтедобычи.

Известно, что Эр-Рияд после нападений на свои объекты сократил производство нефти более чем в два раза — на 5,7 млн баррелей в сутки. По словам Новака, в настоящее время ещё непонятно, насколько быстро повреждённые объекты будут восстановлены.