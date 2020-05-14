Генеральный директор ВТО уйдёт в отставку в конце августа

Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу покинет свой пост 31 августа. Он не назвал причину своего ухода.
Я решил, что уйду со своего поста 31 августа 2020 года, сократив мой второй срок полномочий ровно на один год, — заявил глава ВТО.
Его полномочия истекают в 2021 году. Временно исполнять обязанности главы организации будет один из его заместителей.
Эксперты ВТО прогнозируют, что спад мировой торговли составит от 13% до 32%. На это повлияла пандемия коронавируса. В начале марта в организации не давали прогнозов относительно перспектив глобальной торговли. Эксперты считали, что рано говорить о том, как снижение цен на нефть и пандемия повлияют на рынок. Об этом писал NEWS.ru.
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