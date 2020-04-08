ВТО прогнозирует спад в мировой торговле до 32% из-за коронавируса

Всемирная торговая организация (ВТО) дала прогноз мировой торговле в 2020 году.
Как
В начале марта ВТО считала, что ещё рано говорить о том, как снижение стоимости нефти и эпидемия коронавируса повлияют на перспективы глобальной торговли.
Ранее, как писал NEWS.ru, экономисты заявили, что в 2020 году россиян ожидает снижение доходов более чем на 5%, оно может стать максимальным за период с 2014 года. На выплату пособий по безработице и оплату больничных листов в соответствии с изменённым порядком федеральные власти направят порядка 65 млрд рублей.
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