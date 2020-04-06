Около 65 млрд рублей выделят власти на пособия по безработице и больничные

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Порядка 65 млрд рублей будет направлено на выплату пособий по безработице и оплату больничных листов в соответствии с изменённым порядком. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Он уточнил, что на поддержку граждан, обратившихся в центры занятости, власти выделят порядка 30 млрд рублей, на больничные — около 35 млрд. Об этом министр рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

В конце марта президент Владимир Путин в обращении к гражданам предложил ряд мер, направленных на поддержку россиян после пандемии коронавируса. В частности, он поручил увеличить максимальное пособие по безработице до минимального размера оплаты труда (МРОТ) и установить выплаты по больничному листу не менее этого показателя. МРОТ в настоящее время составляет 12 130 рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что в Партии Роста предложили выплатить разово всем взрослым россиянам сумму, равную двум МРОТ. С такой инициативой выступил музыкант Сергей Шнуров. Его поддержал зампред партии Виктор Звагельский.