https://static.news.ru/photo/fa889526-6204-11ea-b23c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press

Говорить о том, как снижение стоимости нефти повлияет на перспективы глобальной торговли, преждевременно. Такое мнение высказал представитель Всемирной торговой организации (ВТО).

Таким образом он уклонился от оценки ситуации, связанной с резким падением цен на нефть, эпидемией и торговыми войнами.

Слишком рано говорить о том, что сегодняшние события могут означать для прогноза по торговле в этом году, — цитирует эксперта ВТО РИА Новости.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении. Таким образом, действие соглашения прекратится 31 марта. Вслед за нефтью, как писал NEWS.ru, обвалился и курс рубля.

По состоянию на утро 9 марта число заражённых коронавирусом превысило 110 тысяч человек, умерли порядка 3,8 тысячи, выздоровели более 62 тысяч пациентов, писал NEWS.ru.