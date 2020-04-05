Экономисты: реальные доходы населения в 2020 году упадут более чем на 5%

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Аналитики оценили снижение реальных доходов населения в связи с экономической ситуацией на фоне распространения коронавируса.

Эксперты АКРА и Альфа-банка считают, что в 2020 году россиян ожидает снижение доходов более чем на 5%, оно может стать максимальным за период с 2014 года, пишет РБК.

По их мнению, на это повлияют карантинные ограничения, рост безработицы и девальвация рубля.

Реальные располагаемые денежные доходы населения — это денежные доходы минус обязательные платежи, такие как налоги и сборы, проценты по кредитам.

Их падение будет вызвано главным образом убытками по финансовым доходам и сокращением предпринимательских доходов, считают экономисты Альфа-банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.

При этом, как отметил старший аналитик группы региональных рейтингов АКРА Максим Паршин, население может почувствовать ухудшение макроэкономической ситуации уже по итогам нерабочего апреля.

Как писал NEWS.ru, член комитета Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов не исключил, что в России в период изоляции граждан из-за угрозы распространения коронавируса могут быть введены дополнительные субсидии на оплату коммунальных услуг. Однако, как заметил парламентарий, вариант с полной отменой оплаты не рассматривается.