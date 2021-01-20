Где жить стало хуже: пандемия вызвала дефицит бюджетов в 70% регионов

По предварительным данным, бюджеты субъектов РФ в 2020 году были исполнены с дефицитом в 707 млрд рублей, из них 570 млрд пришлись на 17 сырьевых регионов, а также на Москву и Санкт-Петербург. Об этом NEWS.ru сообщили в Минфине России. Как ранее написали СМИ со ссылкой на Федеральное казначейство, совокупный дефицит бюджетов российских регионов по итогам пандемийного прошлого года достиг 762,2 млрд рублей, что составляет 5% от совокупного объема их бюджетных доходов. Наиболее острый дефицит — в Удмуртии, а также в Тюменской и Кемеровской областях.

По оперативным данным Минфина России, в 2020 году общие доходы регионов увеличились на 10%. В течение года федеральный центр для дополнительной помощи увеличил межбюджетные трансферты на 1,3 трлн рублей — до 3,7 трлн.

В период распространения коронавируса регионам пришлось наращивать расходы, чтобы оперативно реагировать на ситуацию в экономике. Так, в 2020 году они увеличились на 15%: в частности, на оплату труда рост составил 15%, на капвложения — 10%. При этом более 40% бюджетного дефицита было профинансировано за счёт свободных остатков на счетах регионов, а 31% — за счёт предоставленных бюджетных кредитов.

Снижение налоговых и неналоговых доходов в консолидированные бюджеты регионов началось во II квартале 2020 года и достигало 9%. Впоследствии показатели стали восстанавливаться, и по итогам года снижение составило 2%. При этом у 45 регионов наблюдается положительная динамика налоговых и неналоговых доходов. Наибольшее сокращение отмечено в сырьевых регионах, — сказали в пресс-службе Минфина.

Как уточнили в ведомстве, на 2021 год в федеральном бюджете предусмотрено 100 млрд рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов регионов. Исходя из ситуации в экономике будут рассматриваться вопросы о дополнительной федеральной поддержке регионов. Все социальные обязательства государства будут выполнены, успокоили чиновники. Как добавили опрошенные эксперты, самый резкий денежный дефицит был там, где были недополучены «дополнительные» трансферты из бюджета РФ (среди таких регионов фигурируют Коми, Архангельская и Кемеровская области).

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Известно, что в 2020-м объём межбюджетных трансфертов на фоне коронавирусной инфекции вырос с 2,4 до 3,7 трлн рублей, замечает старший преподаватель кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Козлов.

Принимая во внимание совокупный дефицит бюджетов субъектов, есть все основания полагать, что расходы федерального бюджета в этой части окажутся значительно выше с учётом неиспользованных средств федерального бюджета 2020 года (1 трлн рублей). Павел Козлов старший преподаватель кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова старший преподаватель кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова

Сразу на поверхность всплывает проблема, что пандемия ненароком вскрыла бюджетную беспомощность многих регионов в целом. Хотя этот тезис ещё требует дополнительного обоснования, говорит эксперт РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Социально-экономические последствия коронавирусной инфекции и весеннего локдауна всем известны: снижение доходной базы на фоне наращивания социальных обязательств, часть из которых была профинансирована за счёт субъектов РФ. Полагаю, что следует проанализировать опыт тех субъектов, которые даже в таких непростых условиях исполнили бюджет с профицитом, — сказал Козлов.

Итак, есть ли выходы для пополнения бюджетов, те выходы, которым не давали ход до сих пор? В прошлом году федеральные власти дали право субъектам РФ кредитовать друг друга, указывает экономист. Козлов полагает, что что в 2021-м эта норма получит свое активное применение: восстановление регионов от последствий коронавирусной инфекции и их последующее развитие будет неоднородным. Можно допустить ситуацию, в которой наиболее пострадавшим субъектам будет выгоднее получить кредит от субъекта-донора, нежели финансовую поддержку федерального центра.

Как всегда сложно комментировать предварительные годовые данные об исполнении бюджетов. По итогам 11 месяцев 2020 года с дефицитом исполнил бюджет 31 регион (конечно, по итогам года ситуация могла ухудшиться). Суммарные доходы региональных бюджетов с учётом трансфертов за 11 месяцев 2020-го превышали аналогичный показатель 2019 года на 6,6%. Одним из факторов такого превышения стал рост поступлений по НДФЛ на 5%. В то же время поступлений по налогу на прибыль — почти на 16%. Андрей Чернявский ведущий научный сотрудник Института «Центр развития» при ВШЭ ведущий научный сотрудник Института «Центр развития» при ВШЭ

В 2020 году в сложном положении оказались субъекты с сырьевой направленностью экономики, в которых падение поступлений по налогу на прибыль было наиболее существенным. К таким регионам относятся, в частности, Кемеровская и Тюменская области, лидирующие по соотношению бюджетного дефицита и доходов бюджета (в лидерах они были и по итогам 11 месяцев прошлого года).

Можно предположить, что в 2021-м сохранятся факторы, создававшие проблемы для региональных бюджетов в прошлом году, такие как пандемия коронавируса, общеэкономический кризис, низкие мировые цены на сырьё, размышляет Чернявский. В этой ситуации федеральный центр должен будет поддерживать регионы, по крайней мере, в тех же масштабах, что и в 2020-м.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По крайней мере, поскольку многие регионы в прошлом году потратили остатки на счетах на финансирование дефицита. Например, Москва финансировала дефицит за счёт таких остатков, но в 2021 году выходит на рынок облигационных заимствований. Можно предположить, что сильные в финансовом отношении регионы, в том числе столица, в состоянии сами решить проблемы с бюджетной сбалансированностью. Помощь федерального бюджета будет необходима регионам с низкой бюджетной обеспеченностью. Учитывая резервы федерального бюджета, помимо Фонда национального благосостояния (ФНБ), дополнительные средства на поддержку регионов в 2021 году могут быть найдены без нарушения его общей конструкции.

Бюджетный процесс всегда просчитывается по различным вариантам и сценариям, объясняет ситуацию завкафедрой Финансы и кредит РУДН Александр Быстряков. Система отношений между федеральным и региональным уровнями достаточно отработана и в законодательном плане, и в плане возникновения возможных корректировок.

Сложнее ситуация может складываться на муниципальном уровне. Нехватка доходов бюджетов по статьям сферы услуг, малого и среднего бизнеса, транспорта может в определённой части заставить пересмотреть расходы по статьям, заёмную политику региона и как крайний вариант секвестр бюджета. Но никакой «беспомощности бюджетов» нет в принципе. Бюджеты всех субъектов Российской Федерации разные (они и не могут быть одинаковые), отсюда и различные механизмы бюджетного выравнивания. Вынужден частично согласиться, что пандемия показала отдельные слабые места в бюджетной системе. Александр Быстряков завкафедрой Финансы и кредит РУДН завкафедрой Финансы и кредит РУДН

Но, отмечает эксперт, максимально оперативное реагирование федерального центра и регионов на необходимость перераспределения финансовых потоков позволило минимизировать возможные последствия. И если внимательно посмотреть, как проходило и проходит взаимодействие центра и регионов в части финансов в середине прошлого года и в планах на 2021 год, то нужно отметить практически полный контроль ситуации.