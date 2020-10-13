Где найти деньги на первый взнос по ипотеке

Перед россиянами, задумывающимися о покупке квартиры, зачастую встаёт вопрос накопления средств на первоначальный взнос. Для ряда заёмщиков это по-прежнему непозволительная роскошь. Однако выходы есть: взять ипотеку под залог недвижимости или использовать маткапитал для покупки квартиры. NEWS.ru выяснил, где ещё можно найти деньги на первый платёж, а главное, — стоит ли.

Согласно последним банковским исследованиям, сегодня более половины россиян используют собственные сбережения для покрытия первоначального взноса. Велика доля и тех, у кого такой возможности нет. При этом банки настороженно относятся к клиентам, которые не в состоянии внести первоначальный взнос по ипотеке. Тем более что по статистике, с возвратом кредитов чаще возникают проблемы у заёмщиков, которые оформляли кредиты без внесения личных средств.

Размер первоначального взноса зависит от программы кредитования и может составлять от 0% до 90% от полной стоимости недвижимости. Найти ипотеку вообще без первого взноса практически нереально. К тому же что за подобными предложениями банки частенько прячут целый воз дополнительных условий. Так, банк может выдавать ипотечный кредит только при покупке жилья у конкретного застройщика или обязать клиента страховать и себя самого, и приобретаемую недвижимость по расширенным программам, что в итоге влетает заёмщику в копеечку. Не забываем, что и процент по такому кредиту будет выше обычной ипотеки.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Самым безопасным способом закрытия первого взноса эксперты считают использование маткапитала. В 2020 году с появлением первого ребёнка в семье государство выдаёт сертификат на материнский капитал, который семья может внести как первоначальный взнос при оформлении ипотеки. Напомним, в текущем году это 466 тысяч 617 рублей. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, эта сумма дополнительно увеличивается на 150 тысяч рублей. По оценкам экспертов, в большинстве случаев этого хватит, чтобы покрыть 15-20% от стоимости недвижимости.

Помимо маткапитала, государство субсидирует ряд программ, по которым вполне реально оформить ипотечный кредит с «нулевым» взносом. В частности, это «Молодая семья» и «Военная ипотека». В первом случае воспользоваться ипотекой могут семьи, в которых оба супруга моложе 35 лет. Размер государственной помощи составляет 30-40% от стоимости жилья. Семья может получить до 600 тысяч рублей безвозмездно от государства, потратив их в качестве первого взноса на ипотеку.

Очевидным минусом этой программы является ограничение по возрасту и нормам площади на человека, отмечают специалисты. Во-первых, потенциальные заёмщики должны быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, а во-вторых, они обязаны учитывать свой возраст. Как только одному из супругов исполнится 35 лет, вся семья лишается права на участие в программе, даже если она уже была включена в соответствующий список.

Право оформить льготную военную ипотеку имеют все военные, которые служат или уже уволены в запас. Её оформляют в одном из банков, перечень которых утверждён Министерством обороны РФ. Выбрать квартиру можно в любом населённом пункте России, а не только по месту службы. Учитывая, что ипотечный кредит выплачивает государство, военному-заёмщику не придётся вносить ни первый взнос, ни ежемесячные платежи по кредиту.

Проблема заключается в том, что льготные программы кредитования охватывают не все категории заёмщиков. Остальным в качестве первого взноса можно использовать потребительский кредит. Но только в исключительном, крайнем случае. По словам эксперта по личным финансам Михаила Попова, это довольно рисковый вариант и выбирать такой способ можно при полной уверенности в том, что ваш текущий доход сможет покрыть платежи сразу по двум кредитам.

Ипотека выдаётся сроком на 10-15 и 20-30 лет, а срок потребительского кредита, как правило, не превышает пять лет. К тому же процент по потребкредиту выше. Поэтому финансовая нагрузка на людей, которые в дополнение к ипотеке берут потребительский кредит, сильно возрастает. Фактически заёмщику придётся дополнительно платить банку примерно половину от той суммы, которую он ежемесячно обязуется выплачивать по ипотеке. Михаил Попов эксперт по личным финансам эксперт по личным финансам

Выбирая потребкредит в качестве оплаты первого взноса по ипотеке, нужно десять раз подумать, соглашается вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости (МАИН) Ирина Радченко. По её словам, ипотека и без того вещь обременительная, а дополнительные расходы в виде ещё одного кредита будут означать не одну, а сразу «две петли на шее».

Исключение может составить ситуация, при которой вы ожидаете в ближайшие месяцы поступления крупной денежной суммы или готовитесь вступить в наследство. Только тогда можно рекомендовать использование потребительского кредита. Во всех остальных случаях это, мягко говоря, нерационально. Ирина Радченко вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости

Вторым по популярности в России способом покрыть первоначальный взнос, согласно опросам, является ипотека под залог имеющейся недвижимости. Вместо первоначального взноса банки принимают в залог «квадратные метры», которыми располагает заёмщик. На квартиру накладывается обременение: она находится в залоге у банка до тех пор, пока заёмщик не выплатит часть кредита, равного сумме первого взноса, либо всю ипотеку целиком.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Можно постараться найти банк, готовый выдать «нулевую» ипотеку под залог не недвижимости, а ценных предметов. Например, в качестве дополнительного обеспечения банк может принимать золотые слитки, ценные металлы, акции. Последние рекомендации относятся к россиянам, у которых имеется некий капитал в виде недвижимости или ценных бумаг. Тем, у кого нет ни того, ни другого, а льготные программы кредитования им не подходят по объективным причинам, эксперты советуют «копить, копить и ещё раз копить».

Стоит попробовать некоторое время потренироваться, ежемесячно откладывая определённую сумму. Накопленные средства в будущем пойдут в счёт покрытия первоначального взноса. Это самый надёжный способ, — уверен Михаил Попов.

По словам Ирины Радченко, привычка копить совсем не характерна для людей, которые не имеют возможности внести первоначальный взнос по ипотеке. И в России, и в мире достаточно жёсткое требование к первоначальному взносу — порядка 20%. Умение накопить одну пятую от стоимости жилья выдаёт дисциплинированного человека, способного правильно соотносить свои доходы и расходы и планировать личный бюджет, отмечает вице-президент МАИН.

Если у тебя нет накоплений, значит, ты просто не готов к ипотеке, — считает Радченко.

Важно понимать, что даже при внесении 20% от стоимости квартиры заёмщику придётся ежемесячно выплачивать заметно больше той суммы, которую он мог бы тратить на аренду аналогичного по качеству жилья. Особенно сейчас, когда в связи с пандемией цены на аренду жилья упали кое-где до 30%, а стоимость квадратного метра выросла в среднем на 5-7%. Иметь квартиру в собственности — удовольствие не из дешёвых. В большинстве западных стран это поняли давно, поэтому собственников жилья там не более 40-45%, остальные — это арендаторы.

Во всём мире происходит уход от собственности. Настало время «каршеринга», «коливинга», «коворкинга», когда люди не привязаны ни к месту жительства, ни к месту работы, — подчеркнула Радченко.

В трудное время мобильность трудовых ресурсов заметно помогает экономике. Однако в России покупка собственного жилья — это вопрос некой эмоциональной стабильности. Желание приобрести квартиру в ипотеку, пусть и со значительной переплатой банку, является частью национального менталитета, а потому говорить о развитии рынка арендного жилья до уровня западных стран нам ещё рано.