https://static.news.ru/photo/3f61a660-ea8c-11e9-bbf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Продление договора на транзит газа с Украиной возможно на переходный период, считают в «Газпроме». Всё зависит от скорости имплементации Киевом норм ЕС.

Речь идёт о европейских сетевых кодексах, которые должны быть внедрены Национальной комиссией, а также о соответствии оператора ГТС и самого регулятора европейским правилам. Качественное прохождение оператором процедуры сертификации и лицензирования требует тщательной подготовки и занимает длительный срок. Кроме того, до сих пор не утверждена экономически обоснованная и прозрачная методика тарифообразования на транспортировку газа для независимого оператора.

Если эта комплексная работа не будет завершена к 1 января 2020 года, единственный вариант сотрудничества на переходный период — продление действующего договора на транзит газа, адаптированного к актуальным рыночным условиям, — сообщается в пресс-релизе «Газпрома».