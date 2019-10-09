Продление договора на транзит газа с Украиной возможно на переходный период, считают в «Газпроме». Всё зависит от скорости имплементации Киевом норм ЕС.
Речь идёт о европейских сетевых кодексах, которые должны быть внедрены Национальной комиссией, а также о соответствии оператора ГТС и самого регулятора европейским правилам. Качественное прохождение оператором процедуры сертификации и лицензирования требует тщательной подготовки и занимает длительный срок. Кроме того, до сих пор не утверждена экономически обоснованная и прозрачная методика тарифообразования на транспортировку газа для независимого оператора.
Если эта комплексная работа не будет завершена к 1 января 2020 года, единственный вариант сотрудничества на переходный период — продление действующего договора на транзит газа, адаптированного к актуальным рыночным условиям, — сообщается в пресс-релизе «Газпрома».
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