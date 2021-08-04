«Газпром» официально переехал в Санкт-Петербург

«Газпром» с 3 августа зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Таким образом компания официально переехала в другой город. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ.

Юридическим адресом российской госкорпорации указан Лахта Центр (Лахтинский проспект, дом 2, корпус 3, строение 1). Переезд компании был одобрен на годовом собрании акционеров в июне этого года.

До этого «Газпром» имел регистрацию в Москве на улице Наметкина, 16. Переезд компании продолжался более 10 лет. Ожидается, что теперь увеличатся налоговые поступления в городской бюджет Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что европейская политика углеродной нейтральности неизбежно приведёт к тому, что поставки природного газа из России в период до 2050 года сократятся. Об этом заявил глава управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев.

Он считает, что частично компенсировать потери можно за счёт поставок «голубого» водорода, который производится при помощи газа. Его производство возможно уже в настоящее время, а себестоимость составит порядка $2 за тонну. Комлев отметил, что в дальнейшем Россия могла бы стать ведущим мировым экспортёром «голубого» водорода.