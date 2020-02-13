https://static.news.ru/photo/b4792b68-4e5e-11ea-b536-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Российский «Газпром» всё ещё ведёт с Киевом переговоры и по «Силе Сибири — 2», и по поставкам с Дальнего Востока, однако их пришлось приостановить.

По словам главы «Газпром экспорта» Елены Бурмистровой, обсуждения продолжались около 10–15 лет.

Эти переговоры по объективным причинам приостановлены до момента, когда необходимые меры будут предприняты правительством по решению проблемы коронавируса, — отметила она.

Бурмистрова также рассказала, что компания видит потребность Украины в российском трубопроводном газе, так как он начинает составлять активную конкуренцию сжиженному природному газу, поступающему в страну, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что украинская компания «Нафтогаз» может подать новые иски против российского «Газпрома». Целью украинской стороны является снижение цен на газ на Украине на 25% и получение миллиардов долларов компенсации за потерю от переуступки долговых обязательств «РосУкрЭнерго».