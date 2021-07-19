«Газпром» приобрёл все предложенные транзитные мощности Украины

«Газпром» забронировал все предложенные твёрдые транзитные мощности Украины на следующий месяц. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты «августовского» аукциона на Regional Booking Platform.

Всего в распоряжении российской газовой компании окажутся транзитные мощности соседней страны в размере 15 млн кубометров в сутки. Аналогичные результаты аукциона фиксировались и в прошлые месяцы.

В ближайшее время организаторы аукционной площадки должны объявить о проведении новой акции — уже на прерываемые мощности. По данным источника, мероприятие может состояться в начале следующей недели — во вторник, 27 июля.

В этом месяце «Газпром» отказался от брони дополнительных мощностей через Польшу и Украину на следующий газовый год, который начнётся в начале октября. Позже в российской компании подчеркнули, что отказались от покупки из-за наличия на рынке более гибких временных предложений.

Заключённый в конце 2019 года пятилетний контракт «Газпрома» с Украиной предусматривает транзитные поставки в объёме 40 млрд кубометров газа на общую сумму $7,2 млрд. При этом действующий договор позволяет российской энергетической компании бронировать дополнительные транзитные мощности.

Однако несмотря на возможность поставок большего количества газа на европейский рынок, руководство «Газпрома» отказалось от бронирования дополнительных украинских мощностей от компании «Оператор ГТС Украины».

Ранее сообщалось о намерении соседней с Россией страны заключить новое транзитное соглашение сроком на 15 лет касательно будущих поставок газа в Европу. По словам главы «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона, пропускная способность местных газовых систем могла бы позволить перегонять порядка 45–50 млрд кубометров газа ежегодно.