«Газпром» озвучил свои условия переговоров с Минском о цене на газ

https://static.news.ru/photo/b0958de8-a1ab-11ea-a4b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПАО «Газпром»/facebook.com

Вопрос об условиях поставок газа в Белоруссию в 2021 году будет вестись после погашения республикой долга за текущие поставки, сообщили в «Газпроме».

Как сообщил ТАСС со ссылкой на председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет $165,57 млн.

Сразу как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года, — цитирует его агентство.

Миллер добавил, что эта позиция доведена до министра энергетики Белоруссии.

Белорусский президент Александр Лукашенко неоднократно предлагал Москве различные варианты снижения цен на российский газ, который покупает республика, так как, по его мнению, страна платит за голубое топливо больше Европы.

Ранее NEWS.ru писал, что «Белнефтехим» работает над организацией поставок сырья от альтернативных продавцов. Для этого компания ведёт переговоры с несколькими странами-экспортёрами, а также выстраивает логистику для транспортировки нефти через Польшу. В концерне пояснили, что идеальная диверсификация предполагает, что Белоруссия будет иметь возможность получать 40% необходимого сырья из России, а остальные 60% — через Балтику и Чёрное море.