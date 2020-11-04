«Газпром» оспорил решение польского регулятора по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/a5a85f58-1eb7-11eb-84c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

«Газпром» 4 ноября подал апелляционную жалобу в суд Польши по защите конкуренции и потребителей на решение польского антимонопольного органа UOKiK, который наложил на российский холдинг штраф в размере 29 млрд злотых (около $7,6 млрд).

«Газпром» подал апелляционную жалобу в польский суд по защите конкуренции и потребителей. Компания принципиально не согласна с позицией UOKiK и решением о наложении штрафа, — приводит ТАСС заявление холдинга.

В «Газпроме» сообщили, что при обжаловании решение польского регулятора не подлежит исполнению до вступления в силу определения вышестоящего суда.

Ранее стало известно, что польский антимонопольный регулятор оштрафовал «Газпром» и компании, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Как рассказал глава Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) Томаш Хрустный, было решено оштрафовать «Газпром» и сотрудничающие с ним пять европейских компаний. Так, на «Газпром» был наложен штраф в размере 29 млрд злотых ($7,6 млрд), а на компании — 385 млн злотых ($100 млн). По данным регулятора, компании нарушили польское антимонопольное законодательство. Кроме штрафа, согласно его решению, компании должны разорвать договор о строительстве газопровода в течение 30 дней.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. В данное время проект реализован на 93%.

Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, писал NEWS.ru.