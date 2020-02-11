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Руководитель Федеральной резервной системы Соединённых Штатов Джером Пауэлл рассказал о рисках для мировой экономики. По его словам, распространение коронавируса в Китае может повлиять на весь мир.

Болезнь способна привести к проблемам в Китае, что окажет влияние на глобальную ситуацию, считает он. Такие показания Пауэлл в письменной форме дал Конгрессу США, передаёт РИА Новости. Некоторая неопределённость относительно...