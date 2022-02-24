Газ в Европе прибавил уже 57% и стоит больше $1600 за тысячу кубов

Стоимость газа в Европе на торгах 24 февраля выросла на 57%, об этом свидетельствуют данные биржи ICE. Цена на газ превышала $1600 за тысячу кубометров. Сейчас газ торгуется выше уровня в $1600.

Цена мартовского фьючерса на газ доходила в ходе торгов 24 февраля до $1602,2 за одну тысячу кубометров.

Накануне стоимость газа в Европе превысила $1000, впервые с 14 февраля. Цены на энергоносители в Европе растут на фоне начала военной спецоперации России на территории Украины.

Как ранее заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, Германия должна будет покупать газ и уголь не в России, потому что эта страна не соблюдает международное право.

Ранее президент Чехии Милош Земан также призвал отключить Россию от международной межбанковской платёжной системы SWIFT. Он осудил действия РФ в отношении Украины, назвав их актом неспровоцированной агрессии.