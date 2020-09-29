Французские аналитики рассказали, когда наступит конец нефтяной эры

https://static.news.ru/photo/22d0268e-028c-11eb-938e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Конец нефтяной эпохи наступит после 2030 года. С таким прогнозом выступили аналитики французской нефтегазовой компании Total.

По словам экспертов, мировое сообщество постепенно перейдет на более экологичные энергоносители. Большинство стран отдадут предпочтение природному газу. Этот вид топлива будет играть ключевую на мировом рынке, считают специалисты.

Сотрудники Total считают, что к 2050 году существенно вырастет спрос на электричество. Сейчас он покрывает до 20% потребностей человечества в энергии. А через 30 лет эта цифра увеличится в два раза. Именно поэтому компания планирует вложить средства в солнечную и ветряную энергетику, а также в разработку аккумуляторов и развитие сетей зарядных станций для автомобилей, сообщает Bloomberg.

Как писал NEWS.ru, замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин считает, что идеи о конце эры нефти и газа сравнимы с возникновением теорий заговоров. Рассуждения об этом стали популярны из-за пандемии коронавируса.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками. В итоге рынок чёрного золота начал стремительно падать.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Была достигнута договорённость сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Как и предполагалось, основное бремя на себя возьмут Россия и Саудовская Аравия. Общее же сокращение в мире может достигнуть 19 млн баррелей.