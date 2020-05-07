ФПК может недополучить 100 млрд рублей из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/316d42d2-9061-11ea-8e03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная пассажирская компания (ФПК), которая является «дочкой» ОАО «РЖД», в 2020 году может недополучить 100 млрд.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора РЖД Олега Белозёрова.

Ранее Российские железные дороги оценили снижение доходов в 131,5 млрд рублей. В связи с этим Минтранс предложил предоставить РЖД 139,8 млрд на закупку локомотивов, а авиакомпаниям разрешить не возвращать два года средства за билеты на отменённые рейсы.

Как писал NEWS.ru, РЖД столкнулись с острой нехваткой средств на выполнение инвестиционной программы в 2020 году. Дефицит случился из-за пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса.