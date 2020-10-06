Фитнес-клубы попросили снизить стоимость аренды из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/b6c8d006-087d-11eb-962a-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) обратилась ко всем арендодателям с открытым письмом, в котором предложила провести переговоры по снижению платы для фитнес-клубов на 50% до конца 2020 года. В организации полагают, что эта мера может спасти фитнес-центры от разорения в условиях пандемии.

В ассоциации пообещали, что попросят власти регионов и правительство РФ освободить от налога на имущество и земельного налога тех арендодателей, которые пойдут навстречу фитнес-клубам.

В АОФИ пояснили, что в ходе карантина фитнес-центры были закрыты, их владельцы были вынуждены брать кредиты для выплат зарплат сотрудникам. Теперь эти займы необходимо погашать, при том снизился спрос на услуги и возросли расходы на дезинфекцию помещений. В результате выручка фитнес-клубов в третьем квартале текущего года упала вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Пяая часть предпринимателей отрасли уже разорена.

Мы понимаем, что вы тоже пострадали, но только вместе с вами мы справимся с этим кризисом, возникшим не по вашей и нашей вине, — цитирует РБК письмо АОФИ.

Президент организации Ольга Киселёва отметила, что в четвёртом квартале ситуация вряд ли улучшиться и ожидать восстановления выручки фитнес-клубов не стоит. Ситуация с коронавирусом ухудшается, власти вводят дополнительные ограничения, что негативно сказывается на посещаемости клубов.

Согласно последним данным, в России за последние сутки выявлено 11,1 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии заболели свыше 1,2 млн человек. Жертвами инфекции стали 21,8 тысячи россиян, выздоровели 995,2 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в Совфеде предложили продлить меры поддержки малого и среднего бизнеса до марта 2021 года. С такой инициативой выступил глава экономического комитета верхней палаты российского парламента Андрей Кутепов. По его мнению, сейчас деятельность субъектов МСП ещё не восстановилась в нужной мере. Для большинства бизнесменов возврат кредитов в текущих условиях падения платёжеспособности представляется трудноосуществимым. Более того, это может привести к серии банкротств, отметил сенатор.