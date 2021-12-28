Фитнес-клубы могут получить отсрочку на возврат абонементов из-за пандемии

Минспорт готов рассмотреть поправки в закон об отсрочке возврата денег за сданные абонементы фитнес-клубов. Об этом говорится в письме за подписью замминистра спорта Одеса Байсултанова на имя уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

В ноябре Титов предложил ввести отсрочку на возврат денег при отказе от абонементов на период действия QR-кодов в регионах. По данным Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), ещё на стадии анонса любых ковидных ограничений продажи абонементов падают более чем на 80% к соответствующему периоду 2019 году. При этом процент возвратов возрастает с 1–3% до 15–20%.

Чтобы поддержать фитнес-центры, омбудсмен призвал устанавливать особый порядок возврата средств в случае ограничения их работы со стороны государства. Он, в частности, подразумевает либо приостановку оказания услуг вплоть до возобновления деятельности, либо возврат денег за абонемент, но с отсрочкой до 180 дней со дня требования.

Как следует из ответа Одеса Байсултанова, Министерство спорта готово рассматривать подобные поправки в закон, однако при соблюдении определённых условий. Так, отдельным категориям клиентов (инвалиды, граждане старше 65 лет, члены многодетных и неполных семей) отсрочка по возврату денег должна быть сокращена с 180 до 30 дней. В остальных случаях фитнес-клуб должен выплачивать клиенту проценты за пользование чужими денежными средствами, но лишь в ситуации, когда деньги возвращены позже, чем через 60 дней с момента отмены ограничений.

В начале 2022 года уполномоченный по защите прав предпринимателей совместно с АОФИ представят текст поправок в закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в которых будет учтена позиция Минспорта.