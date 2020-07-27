Fitch: ВВП развитых экономик в 2025 году окажется на 3-4% ниже ожидаемого

https://static.news.ru/photo/a87d1070-d029-11ea-bb9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niyi Fote /www.imago-images.de/Global Look Press

Уровень ВВП большинства развитых экономик мира к 2025 году потеряет 3-4% по сравнению с прогнозами, составленными до пандемии коронавирусной инфекции нового типа, передаёт международное рейтинговое агентство Fitch. Аналитика охватила 10 государств: Соединённые Штаты Америки, Японию, Великобританию, ФРГ, Францию, Италию, Испанию, Австралию, Канаду и Швейцарию.

Влияние рецессии, возникшей из-за коронавируса, будет ощущаться на протяжении многих лет, в то же время уровень ВВП большинства стран с развитой экономикой останется на 3-4% ниже докоронавирусных тенденций к середине десятилетия, — говорится в материале.

Одновременно с этим, ведомство отметило сохранение неопределённости в развитии ситуации с COVID-19. Вспышка заболевания мешает составлению точного прогноза. В агентстве уверены, что основная причина пересмотра аналитики в сторону падения — возможный рост безработицы в долгосрочной перспективе.

Fitch ожидает, что в 2025 году рост ВВП Штатов составит 2,2% Японии — 0,5%, ФРГ — 1,5%, Великобритании — 2,4%, Франции — 1,9%. Докризисные прогнозы по ВВП этих стран на 2025 год агентство не приводит.

При этом агентство считает, что с 2020 по 2025 год ВВП США прибавит 1,4% вместо ранее ожидавшихся 1,9%, Японии — 0,4% (0,8%). Рост ВВП Германии составит 1,1% (1,4%), Великобритании — 0,9% (1,6%), Франции — 0,6% (1,2%).

Ранее NEWS.ru писал, что сохранение окружающей среды важнее экономического роста для мирового сообщества. Такое мнение высказали 62% респондентов в ходе опроса, проведённого исследовательским холдингом «Ромир» совместно с международным сообществом исследовательских компаний GlobalNR.

Как уточняется, исследование проводилось весной 2020 года в Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, Китае, России, США, Таиланде и Южной Корее. В целом в опросе приняли участие свыше 7100 респондентов из разных социально-демографических групп. В России было опрошено 800 респондентов.